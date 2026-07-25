Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı, çeşitli maddeler ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezindeki 4 operasyonda 6 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 66 sentetik ecza, 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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