Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 3 uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 149 sentetik ecza hap, 4 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.