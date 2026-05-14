Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Eskipazar ilçesindeki operasyonlarda 8 şüphelinin üzerinde, ikametlerinde, araçlarında ve iş yerinde yapılan aramada, 6,72 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile 3 bandrolsüz tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.