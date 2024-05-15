Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı. Operasyonda, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 107 uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.05.2024 18:21
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 107 uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Karabük, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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