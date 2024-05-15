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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 107 uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.