Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 10 şüphelinin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 1738 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.