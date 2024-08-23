Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üst aramasında 50 sentetik ecza ile 35,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

23.08.2024 20:16
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, il merkezinde yapılan operasyonda durumundan şüphelenilen A.B.Ç. ve İ.N.T'nin üst aramasında 50 sentetik ecza ile 35,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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