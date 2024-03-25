Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Kayı köyünde yapılan aramada, 3 kişinin bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

25.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Merkeze bağlı Kayı köyünde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve bu kişilerin üst aramasında, 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Karabük, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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