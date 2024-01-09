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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında sentetik hap, metamfetamin ve cam aparat bulunuyor. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca daha önceden hapis cezası bulunan bir kişi de operasyonla yakalandı.

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı
09.01.2024 - 12:25,
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde S.A'nın evinde yapılan aramada 11 sentetik hap ele geçirildi.

İlde faaliyetleri tespit edilen G.T. ve G.K'nin, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yapılan üst aramasında 1.67 gram metamfetamin ve cam aparat bulundu.

Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen C.K'nin yapılan üst aramasında 2.05 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler S.A, G.T, G.K. ve C.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, merkez Bulak köyü Harmanlar mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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