Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik ecza ve 14,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatılırken, Safranbolu ilçesinde ise kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalandı.

29.05.2024 17:57
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, M.E, E.Ö. ve E.B'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada, sentetik ecza ve 14,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şüpheli T.A, Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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