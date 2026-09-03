Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüphelinin üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 8 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.