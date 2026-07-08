Karabük\'te Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 598 sentetik ecza ile 18 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.