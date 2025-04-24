Karabük'te Yaban Domuzu ve Ayı Görüntülendi

Yaban domuzu ve ayı böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te yaban domuzu ile yolda koşan ayı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesindeki askerlik şubesinin arkasında bulunan boş arazide koşan domuz cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Keltepe Kayak Merkezi yolunda ilerleyen bir otomobildeki sürücü ile yolcunun önüne ayı çıktı. Aracı görünce koşmaya başlayan ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.