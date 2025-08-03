Karabük'te Yangın: Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Yangın: Eşler Hayatını Kaybetti

Karabük\'te Yangın: Eşler Hayatını Kaybetti
03.08.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki çift, evde çıkan yangında ölü bulundu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Karabük'te Mehmet Derya (41) ve boşanma aşamasında olduğu eşi Semra Derya (42), evde çıkan yangında ölü bulundu. Yangının cezaevinden izinli çıkarak eve gelen Mehmet Derya tarafından çıkarıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFT YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132'nci Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi. Evde yapılan incelemede Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya'nın cansız bedeni bulundu.

Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta, 'tehdit', 'kadına karşı basit yaralama' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklu bulunduğu Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ve jandarma, evi yakan kişinin olayda ölen ve 15 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Derya olduğu ihtimali üzerinde dururken, inceleme sonrası Semra ve Mehmet Derya'nın cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangın sırasında Derya çiftinin 2 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cezaevi, Karabük, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Yangın: Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı
Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti
SAMPA’da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor
Rahmi Koç Bodrum’u salladı Görenler sıraya girdi Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi
Arınç’tan Gökçek’e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu 4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti ''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
Mourinho gala gecesine katılmadı İşte sebebi Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi
Kartaca Uluslararası Festivali’nde Türk sanatçılar salonu coşturdu Kartaca Uluslararası Festivali'nde Türk sanatçılar salonu coşturdu
Unuttuğu bir detay Sinem’in katilini ele verdi Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun 7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun

20:48
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
19:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
12:18
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
16:11
Jose Mourinho’ya sürpriz talip
Jose Mourinho'ya sürpriz talip
16:04
Yemek üretim tesisinde skandal Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
16:04
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi İşte Erdoğan’lı denklemde ikinci tur senaryoları
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları
15:57
Şehit teğmenin ’ney’i Devlet Bahçeli’ye emanet edildi
Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi
15:53
Icardi’nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
15:39
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
15:31
TOGG’dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
TOGG'dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
15:24
3 Ağustos’ta nikAh var Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
3 Ağustos'ta nikAh var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
15:14
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
14:54
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 23:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Yangın: Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.