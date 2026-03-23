Karabük'te Yeni Tema Park Projesi
Karabük'te Yeni Tema Park Projesi

Karabük\'te Yeni Tema Park Projesi
23.03.2026 13:56
Karabük Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde 5 bin 353 m² alanda tema park yapımına başladı.

Karabük Belediyesi, Fatih Mahallesi TOKİ bölgesinde bulunan eski park alanını tema parka dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 5 bin 353 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda, 770 metrekare EPDM kaplamalı çocuk oyun alanı, 230 metre uzunluğunda akrilik yürüyüş parkuru ve 310 metrekare sert zemin alanı yer alacak. Ayrıca 2 bin 513 metrekarelik yeşil alan ile mahalleye sosyal alan kazandırılacak.

Projede çocuklar için tema park oyun grubu, salıncak, tahterevalli, zıpzıp ve kinetik tırmanma alanları bulunurken, 246 metrekarelik spor sahası ile gençlere yönelik kullanım alanları da oluşturulacak. Park içerisinde de vatandaşların dinlenebileceği 8 kamelya yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahallelerde yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Daha önce şehrimizin farklı noktalarında 9 tema parkı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fatih Mahallemizde başlattığımız bu çalışma ile çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği, ailelerimizin huzurla kullanabileceği modern bir yaşam alanını daha Karabük'ümüze kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Yeni Tema Park Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük'te Yeni Tema Park Projesi - Son Dakika
