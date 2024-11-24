Karabük'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Vurdu - Son Dakika
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Karabük'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Vurdu

Karabük\'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Vurdu

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım durdu. Kemikli rampası mevkisinde araç kuyruğu oluştu ve karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 00:08  Güncelleme: 00:11
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KARABÜK'te akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Gerede- Karabük arasındaki Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu.

Karabük'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gerede-Karabük arasındaki D-100 karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu. Bölgede kilometrelere araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri bölgede yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

HABER: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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