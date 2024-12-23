Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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