Karabük\'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.