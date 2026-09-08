Karabük\'teki hastanede suda doğumla 3 bebek sağlıkla dünyaya geldi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) hizmeti verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmete alınan hidroterapi ünitesi sayesinde anne adaylarının doğum sürecini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan daha bilinçli, konforlu ve güvenli geçirmesi amaçlanıyor.

Uygulama, uygun gebelerde uzman sağlık personeli eşliğinde, 36-37 derece sıcaklıktaki steril havuzlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Hizmete alınan ünitede şu ana kadar iki kız ve bir erkek bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doğumların ardından sağlık durumları iyi olan anne ve bebekler, gerekli takip ve kontrollerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla hidroterapi ünitesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Hastanede ilk kez uygulanan yöntemle uygun gebelere yeni bir doğum hizmeti sunmaya başladıklarını aktaran Doğan, "'Anne Dostu Hastane', 'Bebek Dostu Hastane', 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' ünvanlarına sahip Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmak, normal doğum sürecine katkı sağlamak amacıyla hidroterapi ünitesini hizmete aldık. Anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel esaslara dayalı ve güvenli doğum hizmetlerini geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, "Doğal olan Normal Doğum" eylem planında süreci sahiplenen, ünitede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan uzman hekim ile ebelerden oluşan ekibe teşekkür etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Op. Dr. Oğuz Çalıova da doğuma yakın sürece kadar anne adaylarının uygun koşullarda havuz içerisinde takip edilebildiğini anlattı.

Ilık suyun rahatlatıcı etkisinin kasların gevşemesine katkı sağladığına değinen Çalıova, şunları kaydetti:

"Suyun kaldırma kuvveti anne adayının hareketlerini kolaylaştırarak farklı ve rahat pozisyonlar almasına yardımcı olabilmektedir. Daha sakin ve konforlu ortamın sağlanması da anne adayının doğum sürecine aktif katılımını destekleyebilmektedir. Tüm bu süreç boyunca anne ve bebeğin sağlık durumu düzenli olarak izlenmekte ve doğum eyleminin ilerleyişi sağlık ekibi tarafından yakından takip edilmektedir."