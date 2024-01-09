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Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi Kar Yağışıyla Beyaza Büründü - Son Dakika
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Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından karla kaplandı. Hava sıcaklığının düşük olduğu merkezde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, kentin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Karabük\'teki Keltepe Kayak Merkezi Kar Yağışıyla Beyaza Büründü
09.01.2024 - 23:33,
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Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi Kar Yağışıyla Beyaza Büründü - Son Dakika
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