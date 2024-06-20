Karabük'teki sel felaketinde kira yardımları kesildi

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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2022 yılının haziran ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Tır ve Güney köylerinde yurttaşların kira yardımının kesilmesinin mağduriyet yarattığını belirterek "Bunların oturacak yerleri, burada mülkiyeti kendine ait yerleri varken, şu anda kirada oturmak zorundalar. Bu kira yardımını da kesiyorsunuz. Bu durum kabul edilemez. Kira yardımının devam etmesi gerekiyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, köy muhtarlarıyla Karabük'ün Yenici ilçesine bağlı Tır ve Güney köylerinde çok sayıda binanın yıkıldığı Haziran 2022'de sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Akay, yaklaşık 120 kişinin yıkımdan dolayı ilçe merkezine taşındığını, yeterli olmayan kira yardımının kesilmesinin mağduriyetleri daha da derinleştirdiğini söyledi.

Selde yıkılan evlerin yapımına 2 yıl sonra başlandı

Akay, "Haziran 2022'deki sel felaketinde, aşağıdaki bölgede bazı konutlar zarar gördü ve burada üç konut da yıkıldı. Şimdi köy muhtarımız, kooperatif başkanlarımız ve değerli hemşehrilerimizle burada. Bu bölgede üç tane bina yıkıldıktan sonra burada inceleme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından geri kalan 13 blok, 38 hanenin de yıkımına karar verildi ve tamamı da yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da hemen üst bölgede Tır Köyü Afet Projesi kapsamında konutların yapılacağı ifade edildi. Yıkılan konutların inşaatına 2024 yılının ocak ayı itibarıyla yer tahsisi yapıldı. 90 milyon liralık bu projenin 400 günde bitirilmesi planlanıyor" dedi.

"Kira yardımlarının kesilmesi asla kabul edilemez"

Yaşanan mağduriyetlere dikkat çeken Akay, şunları söyledi:

"Konutlar afet kapsamında yıkıldığında kira yardımı yapılması lazım, burada da 18 aylık süre var. Zaten 2024 yılının haziran ayında başlayan bir inşaat var. Zamanında bitecek olsa bile 2025 yılının nisan ayında bitecek. Hane başı 1,500 lira kira yardımı alıyordu, kira yardımları da üç ay önce kesildi. Burada yaşayan aşağı yukarı 120 kişi kalkıp Yenice'de ev kiralamak zorunda kaldılar. Bunların oturacak yerleri, burada mülkiyeti kendine ait yerleri varken, şu anda kirada oturmak zorundalar. Bu kira yardımını da kesiyorsunuz. Bu durum kabul edilemez. Kira yardımının devam etmesi gerekiyor.

"Çevre Bakanı Özhaseki'yi uyarıyoruz"

Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Sayın Bakan Özhaseki'yi uyarıyoruz: Burada yıkılan konutları yerine yenisi yapılmadan, bu enflasyonist ortamda emeklimiz, çiftçimiz, esnafımız zor geçinirken, asgari ücretlimiz zor geçinirken, bir de siz kira yardımını kesiyorsunuz. Bir an önce bu hatalı uygulamadan vazgeçin ve bu kira yardımlarını yapmaya devam edin. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan bu afet projesi konutlarını da bir an önce bitirin ve buradaki mağduriyete son verin."