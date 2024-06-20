Karabük'teki sel felaketinde kira yardımları kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'teki sel felaketinde kira yardımları kesildi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2022 yılındaki sel felaketi sonucunda Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Tır ve Güney köylerinde yaşayan vatandaşların kira yardımlarının kesilmesinin mağduriyet yarattığını belirtti. Akay, selde yıkılan evlerin yapımına 2 yıl sonra başlandığını ve kira yardımlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

20.06.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2022 yılının haziran ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Tır ve Güney köylerinde yurttaşların kira yardımının kesilmesinin mağduriyet yarattığını belirterek "Bunların oturacak yerleri, burada mülkiyeti kendine ait yerleri varken, şu anda kirada oturmak zorundalar. Bu kira yardımını da kesiyorsunuz. Bu durum kabul edilemez. Kira yardımının devam etmesi gerekiyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, köy muhtarlarıyla Karabük'ün Yenici ilçesine bağlı Tır ve Güney köylerinde çok sayıda binanın yıkıldığı Haziran 2022'de sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Akay, yaklaşık 120 kişinin yıkımdan dolayı ilçe merkezine taşındığını, yeterli olmayan kira yardımının kesilmesinin mağduriyetleri daha da derinleştirdiğini söyledi.

Selde yıkılan evlerin yapımına 2 yıl sonra başlandı

Akay, "Haziran 2022'deki sel felaketinde, aşağıdaki bölgede bazı konutlar zarar gördü ve burada üç konut da yıkıldı. Şimdi köy muhtarımız, kooperatif başkanlarımız ve değerli hemşehrilerimizle burada. Bu bölgede üç tane bina yıkıldıktan sonra burada inceleme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından geri kalan 13 blok, 38 hanenin de yıkımına karar verildi ve tamamı da yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da hemen üst bölgede Tır Köyü Afet Projesi kapsamında konutların yapılacağı ifade edildi. Yıkılan konutların inşaatına 2024 yılının ocak ayı itibarıyla yer tahsisi yapıldı. 90 milyon liralık bu projenin 400 günde bitirilmesi planlanıyor" dedi.

"Kira yardımlarının kesilmesi asla kabul edilemez"

Yaşanan mağduriyetlere dikkat çeken Akay, şunları söyledi:

"Konutlar afet kapsamında yıkıldığında kira yardımı yapılması lazım, burada da 18 aylık süre var. Zaten 2024 yılının haziran ayında başlayan bir inşaat var. Zamanında bitecek olsa bile 2025 yılının nisan ayında bitecek. Hane başı 1,500 lira kira yardımı alıyordu, kira yardımları da üç ay önce kesildi. Burada yaşayan aşağı yukarı 120 kişi kalkıp Yenice'de ev kiralamak zorunda kaldılar. Bunların oturacak yerleri, burada mülkiyeti kendine ait yerleri varken, şu anda kirada oturmak zorundalar. Bu kira yardımını da kesiyorsunuz. Bu durum kabul edilemez. Kira yardımının devam etmesi gerekiyor.

"Çevre Bakanı Özhaseki'yi uyarıyoruz"

Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Sayın Bakan Özhaseki'yi uyarıyoruz: Burada yıkılan konutları yerine yenisi yapılmadan, bu enflasyonist ortamda emeklimiz, çiftçimiz, esnafımız zor geçinirken, asgari ücretlimiz zor geçinirken, bir de siz kira yardımını kesiyorsunuz. Bir an önce bu hatalı uygulamadan vazgeçin ve bu kira yardımlarını yapmaya devam edin. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan bu afet projesi konutlarını da bir an önce bitirin ve buradaki mağduriyete son verin."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Cevdet Akay, Karabük, Yenice, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'teki sel felaketinde kira yardımları kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul Halk Ekmek’te Ekmeğe Yüzde 60 Zam İstanbul Halk Ekmek'te Ekmeğe Yüzde 60 Zam
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 Katliam gibi kaza Hem sürücüler hem de eşleri hayatını kaybetti, geriye 2 çocuk kaldı Katliam gibi kaza! Hem sürücüler hem de eşleri hayatını kaybetti, geriye 2 çocuk kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 14:26:02. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'teki sel felaketinde kira yardımları kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement