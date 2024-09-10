Cezaevi Firarisi Eflani'de Yakalandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde 23 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eflani İlçe Emniyet Amirliğinin ortak çalışmasında, hakkında 4 ayrı adli merci tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan cezaevi firarisi B.T'nin yerini tespit edildi.

Ekiplerce Eflani ilçesi kırsalındaki hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda, müştemilattaki yorganların altında gizlenen firari yakalandı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan B.T'nin 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.