Karabük\'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü, Karabük\'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.

Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve Karabük Açık Cezaevi Müdürlüğünden 7 Nisan'da firar eden M.G. ekiplerce yakalandı.

M.G, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.