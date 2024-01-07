09:29 • •
Karabük'ün Yenice ilçesinde tırın dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.
Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde mermer yüklü tırın dorsesinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
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