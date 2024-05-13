Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının aniden düşüşüyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı. Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı devam ediyor.

13.05.2024 21:54
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Mayıs ayında doğa beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının aniden düşüşüyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Karabük'te mayıs ayına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan kentteki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İHA

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