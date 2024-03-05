Karabük Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'i ziyaret etti.
Ziyarette Güven, kentteki spor etkinlikleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Bakanlık bünyesindeki spor, gençlik ve yurt hizmetleri birimlerinin faaliyetlerini öğrencilere anlatan Güven, gençlerin talebini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Karabük'teki yurtlarda 12 bin öğrenci kalıyor. Yurtta kalan gençler hayata hazırlanma sürecinde önemli deneyimler kazanıyor." ifadesini kullandı.
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnce de ziyarette yer aldı.
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