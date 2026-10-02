Karabük Yenice\'de kamyonet bahçeye girdi, sürücü ve yolcu yaralandı, anlar kamerada

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde İ.D. idaresindeki kamyonetin otomobile çarptıktan sonra bahçeye girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzdağ köyünde meydana geldi. İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki M.A.'ya ait 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet çitleri aşarak çevredeki bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.D. ve yanındaki yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.