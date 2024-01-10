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Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldı - Son Dakika
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Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldı

Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan Karabük-Zonguldak demir yolunun, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak yük taşımacılığına açıldığı bildirildi. Yolcu taşımacılığı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Karabük\'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldı
10.01.2024 - 00:49,
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Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldığı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük- Zonguldak demir yolu hattına kaya düşmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatılan güzergahın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak yük taşımacılığına açıldığı belirtildi.

Açıklamada, hattın kısa süre içinde yolcu taşımacılığına açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, 7 Ocak'ta yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler durdurulmuş, raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Karabük, Ulaşım, Kaza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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