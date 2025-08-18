Karaburun'da Göçmen Botu Battı

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında, saat 02.00 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 5 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 2 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen diğer kaçak göçmenler için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.