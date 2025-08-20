Karaburun'da Yük Gemisi Personeli Denize Düştü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yük gemisinden denize düşen personel yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ağustos'ta Karaburun açıklarında seyreden yük gemisi çalışanı İbrahim Uzun (40), dengesini kaybederek denize düştü.

Gemideki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Aliağa ve Karaburun ilçelerine bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmasında Uzun'un cansız bedenine ulaştı.

Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.