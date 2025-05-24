SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan karaca, cep telefonu ile görüntülendi.
Pamukova'da sabah saatlerinde ormana çalışmaya giden kişi, yola yakın noktada karaca gördü. Otomobilin önünde hızla ilerleyip, bir süre sonra ormana doğru giden karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Karaca Ormanda Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?