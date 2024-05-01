Karacabey'de çalınan su motoru bulundu - Son Dakika
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Karacabey'de çalınan su motoru bulundu

Karacabey\'de çalınan su motoru bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çalınan su motoru, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Çiftçi Fethi Atay'a ait olan su motorunun çalındığı tespit edildi ve motor, bir aracın kasasında bulundu. Hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu düşünülen 4 zanlı gözaltına alındı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheliye ev hapsi kararı verildi. Olayın ardından JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriyelerini sıklaştırdı.

01.05.2024 14:39
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ovaesemen Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çalınan su motoru, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulundu.

Çiftçi Fethi Atay'a (68) ait su motorunun çalınmasının ardından araştırma yapan JASAT ekipleri, motorun 16 HDT 69 plakalı aracın kasasına konularak götürüldüğünü tespit etti.

Emanet araçla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (22) ve Ş.A. (18) çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A. (18) ve E.Ç. (17) hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ovaesemenli çiftçi Fethi Atay, çalınan su motorunu bularak kendisine teslim eden JASAT ekiplerine ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ekim sezonunun başlamasıyla tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriyelerini sıklaştırdığı bildirildi.

Kaynak: AA

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