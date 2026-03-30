Karacabey'de Hayvan Kurtarma Operasyonu
Karacabey'de Hayvan Kurtarma Operasyonu

30.03.2026 11:08
Sağanak nedeniyle su altında kalan 18 büyükbaş hayvan, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan bölgede bulunan bir çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

Su seviyesinin, Gazi Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki büyükbaş hayvanların bel seviyesine kadar gelmesi üzerine bölgeye AFAD koordinasyonunda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi.

Kaynak: AA

