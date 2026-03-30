Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan bölgede bulunan bir çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.
Su seviyesinin, Gazi Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki büyükbaş hayvanların bel seviyesine kadar gelmesi üzerine bölgeye AFAD koordinasyonunda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Hayvan Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?