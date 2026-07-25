Karacabey\'de Lodos Masaları Uçurdu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir kafede masa ve sandalyelerin uçtuğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağış ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Yeniköy Boğaz sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bölgede bir kafenin masa ve sandalyeleri uçtu. Olay sırasında kafede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.