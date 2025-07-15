Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 103 servis aracı kontrol edildi, kural ihlali yapan 14 araca ceza kesildi, 6 araç ise eksiklikler nedeniyle trafikten men edildi.
Yetkililer, denetimlerin süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Servis Denetimi: 14 Ceza, 6 Araç Men - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?