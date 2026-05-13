Karacabey\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa-Karacabey kara yolunda, Karacabey'den Bursa istikametine giden Yılmaz D. idaresindeki 16 UC 269 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden Tolga S. yönetimindeki 34 UU 3178 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan Ahmet D'nin (62) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Emrah D. ise sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ahmet D'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.