Karacabey-Bandırma kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Osman Ü. (43) idaresindeki 16 YV 733 plakalı araç ile Sait B. yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı araç aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiği belirtilen kazada Osman Ü. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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