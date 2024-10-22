Karacabey\'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ali T. idaresindeki 16 AIC 271 plakalı kamyonet, Bursa- Balıkesir kara yolunda daha önceden yaşanan kaza sebebiyle sol şeritte bekleyen 16 ATP 286 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan 16 ATP 286 plakalı araç da yoldaki 06 AE 9925 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, Hasan A, Naci K, Mümin Y, Mehmet Şirin K, Rahmi S, Hüsamettin D, Sami Y, Kadir Ç. ve Rıza T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rıza T'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.