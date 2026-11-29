Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde çöken inşaat halindeki 6 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre 26 Kasım'da çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, bazı cansız bedenlere ulaştı.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, enkaz altında oldukları değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında binanın 4 sahibi, müteahhidi, mimarı, inşaat mühendisi ve yüklenicileri hakkında işlem başlatıldı.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, basına yaptığı açıklamada, tek kat için izin alındığını ancak binanın 6 katlı inşa edildiğini duyurmuştu.