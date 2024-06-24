Karaçi'de aşırı sıcaklardan son 24 saatte 14 can kaybı - Son Dakika
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Karaçi'de aşırı sıcaklardan son 24 saatte 14 can kaybı

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar sonucu son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti. Karaçi'de hava sıcaklıkları 45'i geçerken, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulundu.

24.06.2024 21:53
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- Karaçi'de aşırı sıcaklardan son 24 saatte 14 can kaybı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar sonucu son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Pakistan'ın bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 53 dereceyi gösterirken Karaçi'de yüzde 76 nem oranıyla termometreler 45'i geçti. Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yaşları 25 ila 45 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji yetkilileri, son 60 yılın en yağışlı döneminin ardından Pakistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 dereceye kadar yükselmesi üzerine halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu. Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), bugün Karaçi'nin kuzeybatısından esmesi beklenen sıcak rüzgarlarla birlikte sıcaklığın daha da artabileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karaçi'de aşırı sıcaklardan son 24 saatte 14 can kaybı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaçi'de aşırı sıcaklardan son 24 saatte 14 can kaybı - Son Dakika
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