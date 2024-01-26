Karaciğer hastası Rusya vatandaşı İstanbul\'a ambulans uçakla sevk edildi

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

AMASYA'da karaciğer hastası Rusya vatahdaşı Lidiya Diorditsa (47) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden karaciğer hastası Lidiya Diorditsa'nın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine sevkine karar verildi. Hastane yetkilileri, 112 Çağrı Merkezi Sağlık Birimi ile irtibata geçip ambulans uçak talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ambulans uçak Merzifon Havalimanında karaciğer hastası Diorditsa'yı alarak İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine götürdü.