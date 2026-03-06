Karaçoban\'da Ramazan Etkinlikleri

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Karaçoban İsmet İnönü Ortaokulu ve Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Karakaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, İlçe Müftüsü Hüseyin Toktaş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Müftü Toktaş, burada, ramazan ayının manevi iklimi, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının önemine değindi.

Ardından öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan Hacivat-Karagöz, maniler, şiirler, ilahiler ve çeşitli sahne gösterileri izleyicilerle buluştu.

Hazırlanan performanslar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.