Karadağ, 2028'de AB Üyesi Olmaya Hazır - Son Dakika
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Karadağ, 2028'de AB Üyesi Olmaya Hazır

16.06.2026 15:56
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Cumhurbaşkanı Milatovic, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olacağını açıkladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, ülkesinin 2028 yılına kadar Avrupa Birliği'nin (AB) 28'inci üyesi olmaya hazır olduğunu söyledi.

Milatovic, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekillerine yaptığı konuşmada, yalnızca Karadağ için değil, AB'nin genişleme politikası açısından da tarihi bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Karadağ'ın Avrupa politikalarına katkı sunmaya devam edeceğini vurgulayan Milatovic, 2028' kadar AB'nin 28'inci üyesi olmaya hazır olduklarını ve bu kapsamda 33 müzakere faslından 16'sını kapattıklarını belirtti.

Ülkesinin üyelik sürecinde üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini dile getiren Milatovic, hukuk devleti, bağımsız kurumlar ve etkin kamu yönetiminin öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Milatovic, Karadağ'ın 2006'da bağımsızlığını kazanmasının ardından "Avrupalı, demokratik, sivil ve açık bir Karadağ" inşa etme yolunu seçtiğini belirterek, Avrupa yolunun hiçbir zaman yalnızca bir dış politika hedefi olmadığını, aynı zamanda "değerlerin sarsılmaz bir temeli" olduğunu söyledi.

AP Başkanı Roberta Metsola ise AB'nin genişleme sürecinde Karadağ'ın öncü konumda bulunduğunu belirterek, "Genişleme bir hayırseverlik eylemi değil, daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Avrupa'ya yapılan yatırımdır." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Karadağ, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ, 2028'de AB Üyesi Olmaya Hazır - Son Dakika

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