Karadağ AB ile 2 Faslı Kapatmayı Başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadağ AB ile 2 Faslı Kapatmayı Başardı

16.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ, AB üyelik müzakerelerinde iki faslı başarıyla kapattı ve 2028 hedefini vurguladı.

Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik görüşmelerinde iki müzakere faslını daha kapattı.

Karadağ, AB ile yürüttüğü üyelik görüşmelerinde, Lüksemburg'da düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 2. fasıl ile tüketicinin ve sağlığın korunmasına ilişkin 28. faslı geçici olarak kapattığını duyurdu.

Başbakan Milojko Spajic, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kalan fasıllardaki kapanış kriterlerinin yerine getirilme oranının şimdiden beklenen seviyenin üzerinde olduğunu belirterek, sözlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Spajic, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmayı hedeflediğini hatırlatarak, planlarının iddialı olduğu kadar gerçekçi olduğunu kaydetti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ ile 33 fasıldan 16'sını kapattıklarını belirtti.

Karadağ'daki tüm siyasi aktörlerin AB projesi etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Kos, ülkenin mevcut tempoyu sürdürmesini beklediklerini vurguladı.

AB ile Karadağ arasındaki resmi üyelik müzakereleri 2012'de başlamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ AB ile 2 Faslı Kapatmayı Başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:57:43. #7.13#
SON DAKİKA: Karadağ AB ile 2 Faslı Kapatmayı Başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.