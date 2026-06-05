Karadağ, AB Üyeliği İçin Kararlı - Son Dakika
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Karadağ, AB Üyeliği İçin Kararlı

05.06.2026 15:12
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Cumhurbaşkanı Milatovic, Karadağ'ın AB üyeliği sürecinde son adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki üyesi olmak için kararlı olduklarını belirtti.

Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milatovic, ülkesinin zirveye ev sahipliği yapmasından memnun olduğunu söyledi.

Karadağ'dan AB ve Batı Balkanlar'ın Avrupa ailesi içerisinde barışçıl ve güvenli bir gelecek yönünde ortak bir vizyon mesajı gönderildiğini aktaran Milatovic, "Zirve hepimiz için bir dönüm noktası. Zirve, genişleme sürecinin stratejik önemini yeniden kazandığı bir dönemde tüm aday ülkelere yeni bir umut ve taze bir enerji verdi." dedi.

Milatovic, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde son adımı atmaya hazır olduğuna işaret ederek, "Yükümlülüklerimizi tamamlamaya, bu tarihi fırsatı değerlendirmeye ve AB'nin bir sonraki üyesi olmaya kararlıyız. Böylece daha güçlü, daha güvenli ve daha bütünleşmiş bir Batı Balkanlar ile daha birleşik bir Avrupa'ya katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den Karadağ'ın üyelik sürecine övgü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Batı Balkanların Birlik tarihinin "merkezinde" yer aldığını belirterek "Bugün daha bağımsız, güvenli, dayanıklı ve bütünleşmiş bir AB inşa etmek için büyük adımlar atıyoruz. Batı Balkanlar olmadan bu birlik tamamlanmış olmayacaktır." dedi.

Liderlerle güvenlik ve jeopolitik alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarıyla genişleme gündemini ele alacaklarını aktaran von der Leyen, "Tüm Batı Balkan ülkelerine, özellikle de ev sahibimiz Karadağ'a şunu söylemek istiyorum: Bir ivme yakalanmış durumda. Gelin bu ivmeyi harekete, hareketi de üyeliğe dönüştürelim." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise zirve öncesinde AB'nin bölgeyle ilgisini göstermek amacıyla Batı Balkan ülkelerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Costa, Karadağ'ın AB üyeliği sürecinde kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşılayarak "Başarınız önemlidir. Çünkü bu, genişleme sürecinin somut bir gerçeklik haline geldiğini göstermektedir. Biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ, AB Üyeliği İçin Kararlı - Son Dakika

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