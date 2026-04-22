Karadağ, AB'ye Katılım Sürecinde İlerliyor

22.04.2026 21:05
AB, Karadağ'ın katılım anlaşması için taslak çalışmalarını başlattığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması taslak çalışmalarının başlatılması kararı alındığını bildirdi.

Kos, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karadağ'ın AB içindeki yerinin artık şekillendiğini belirten Kos, "Bu, AB üyeliği yolunda önemli bir adım. Karadağ'ın kaydettiği ilerlemenin açık bir göstergesi ve reformların hızlandırılması yönünde bir teşvik niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'ten bu yana ilk kez yeni bir genişleme süreci başladığına dikkati çekerek, Karadağ'ı tebrik etti.

Bunun AB'ye katılım yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizen Costa, "Yeni Katılım Anlaşması'nı hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik karar, kritik bir dönüm noktasıdır." görüşünü paylaştı.

2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliğine başvuruda bulunmuştu. Ülkeye 2010'da aday ülke statüsü verilirken, 2012'de katılım müzakereleri başlatılmıştı.

