Karadağ AB'ye Katılımında Önemli Adım

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı. Costa, Yeni Katılım Antlaşması'nın taslağını hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik kararın kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ'ı tebrik ediyoruz; bugün, Avrupa Birliği'ne katılımınız yolunda büyük bir adım attık. Yeni Katılım Antlaşması'nın taslağını hazırlamak üzere Çalışma Grubu'nun kurulmasına ilişkin karar, önemli bir dönüm noktasıdır. 2014'ten bu yana ilk kez, AB bir sonraki genişleme süreci için hazırlıklara başlıyor." ifadesini kullandı.