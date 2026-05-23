Karadağ Bağımsızlığı 20 Yaşında

Karadağ Göçmenleri Derneği tarafından İzmir'de düzenlenen etkinlikte, Karadağ'ın bağımsızlığının 20. yılı kutlandı.
Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen etkinliğe İzmir ve çevre illerde yaşayan Karadağ asıllı göçmenler katıldı.
Program kapsamında Balkan müziği dinletileri sunulurken, halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi.
Kutlamayla Türkiye ile Karadağ arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
