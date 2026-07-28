Karadağ'dan Türk Vatandaşlarına Vize Uygulaması - Son Dakika
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Karadağ'dan Türk Vatandaşlarına Vize Uygulaması

Karadağ\'dan Türk Vatandaşlarına Vize Uygulaması
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Karadağ, Türkiye dahil 5 ülke vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulaması başlatacak.

(ANKARA) - Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen katılım müzakereleri kapsamında, Türkiye dahil 5 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına geçileceğini açıkladı. Buna göre, Türk vatandaşları, 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a giriş için vize almak zorunda olacak.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşları da yeni uygulama kapsamına alınacak.

Karadağ hükümetinin yayımladığı yönetmelik uyarınca, bu ülke vatandaşları, ekim ayı sonuna kadar mevcut vize uygulamasından yararlanmayı sürdürecek.

Karadağ yönetimi, vize politikasındaki değişikliğin AB ile yürütülen üyelik müzakereleri kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Ülke, 2028 yılında AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedeflerken, vize politikasının Birliğin ortak vize rejimiyle tam uyumlu hale getirilmesi katılım sürecindeki nihai kriterlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını ilk olarak 25 Ekim 2025'te Podgoritsa'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanması sonrasında geçici olarak askıya almıştı. Hükümet, 23 Aralık 2025'te bu kararı kaldırırken, Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü.

Karadağlı yetkililer, söz konusu düzenlemenin "yasa dışı göçü önlemek ve Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sağlamak" amacıyla hayata geçirildiğini belirtmiş, güvenlik risklerinin yeniden ortaya çıkması halinde vize uygulamasının tekrar yürürlüğe konulabileceğini ifade etmişti.

Adriyatik kıyısındaki Karadağ, bugüne kadar Türk vatandaşlarından vize istememesi nedeniyle özellikle turistik seyahatlerde tercih edilen Balkan ülkeleri arasında yer alıyordu.

Resmi verilere göre Karadağ'ı her yıl yaklaşık 320 bin Türkiye vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic de 2025 yılı sonunda yaptığı açıklamada, ülkede geçici veya kalıcı oturum izni bulunan yaklaşık 100 bin yabancının 13 binini Türk vatandaşlarının oluşturduğunu belirtmişti. Yetkililer, son yıllarda Karadağ'da iş kuran veya çalışma amacıyla ülkeye yerleşen Türkiye vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığını kaydediyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Türkiye, Karadağ, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ'dan Türk Vatandaşlarına Vize Uygulaması - Son Dakika

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