Karadağ'ın 2028 AB Üyeliği Hedefi - Son Dakika
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Karadağ'ın 2028 AB Üyeliği Hedefi

05.06.2026 18:48
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AB liderleri, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın 2028 yılında AB'nin 28. üyesi olmasının "ulaşılabilir bir hedef" olduğunu belirterek Batı Balkanlar'ın Birliğe katılım sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Costa ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile basına açıklamalarda bulundu.

Batı Balkanlar'ın geleceğinin AB içinde olduğunu belirten von der Leyen, bunun yalnızca geleceğe yönelik bir vaat değil stratejik tercih olduğunu söyledi.

AB'nin bölgeyle entegrasyonu güçlendirmek amacıyla yatırım ve işbirliğini artırdığına işaret eden von der Leyen, Batı Balkanlar için hazırlanan Büyüme Planı kapsamında şimdiye kadar 675 milyon avroluk yatırım sağlandığını, 540 milyon avroluk yeni ödeme paketinin internet altyapısı, demir yolu elektrifikasyonu ve okul öncesi eğitim gibi alanlarda kullanılacağını dile getirdi.

Avrupa Tek Ödeme Alanı'na (SEPA) katılımın bölgedeki şirketler için önemli tasarruf sağlayacağını belirten von der Leyen, Batı Balkanlar'ın tamamının sisteme dahil olması halinde işletmelerin yaklaşık 1 milyar avro tasarruf edebileceklerini söyledi.

Von der Leyen, AB ile Batı Balkanlar arasında "roaming" (dolaşım) uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını ve gençlere yönelik "DiscoverEU" programının da bölgeyi kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

AB'nin genişleme politikasının liyakat esasına dayanmaya devam edeceğini vurgulayan von der Leyen, "Liyakat esaslı olmak, yavaş olmak anlamına gelmiyor. Reformlar gerçekleştirildiğinde üyelik yolunda ilerleme de bunun ardından gelmeli." dedi.

"Genişleme, Birlik için stratejik ve jeopolitik yatırım" mesajı

AB Konseyi Başkanı Costa da Karadağ'ın üyelik müzakerelerinde önemli aşama kaydettiğine dikkati çekerek, geçen ay AB'nin ilk kez Karadağ'ın katılım anlaşmasını hazırlamaya başladığını belirtti.

Costa, "Karadağ'ın 2028 yılında AB'nin 28. üyesi olması için gerçekten geri sayım başladı." dedi.

Arnavutluk ile geçen hafta hükümetler arası konferans düzenlendiğini ve üyelik sürecinde yeni aşamaya geçildiğini hatırlatan Costa, AB Komisyonunun Arnavutluk ve Sırbistan ile üç müzakere başlığının kapatılmasını önerdiğini söyledi.

Costa, Sırbistan'ın seçim yasası ve yargı reformlarına ilişkin somut takvim sunduğunu dile getirerek, Ukrayna ve Moldova ile ilk genişleme faslının açılması sürecinin de başlatıldığını ifade etti.

Batı Balkanlar'ın AB'nin geleceğinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Costa, genişlemenin Birlik için stratejik ve jeopolitik yatırım olmaya devam ettiğini belirtti.

"AB üyeliği, ulusal bir hedef haline dönüştü"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de ülkesinin Avrupa'nın parçası olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Ülkesinin Avrupa yolculuğunun çeşitli aşamalardan geçtiğini ve başarı dönemleri olduğu gibi durgunluk dönemleri de yaşadığını anlatan Milatovic, şöyle konuştu:

"2023 yılından itibaren Karadağ'ın hedefi, ülkenin 2028 yılına kadar AB'nin bir parçası haline gelmesidir ve bu hedef, ulusal bir projeye dönüşmüştür. Bu hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Bu sürecin üç önemli boyutu var. İlk boyut üyelik. Bu, yeni bir siyasi kültür ile liderliğin zaferi anlamına gelecek. Aynı zamanda kamu yönetiminin başarısının bir göstergesi ve yıllardır sürdürülen reformların başarısının teyidi olacaktır. İkinci boyut bölgeseldir, üçüncü boyut ise Avrupa boyutudur çünkü bu şekilde Avrupa projesinin güvenilirliği ve çekiciliği konusunda güçlü bir mesaj verilmektedir."

Milatovic, Karadağ'ın AB üyelik sürecinin ülke sınırlarını aşan öneme sahip ve bunun hem bölge hem de Avrupa açısından önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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