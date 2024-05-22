Karadağlı Sırplar, BM'nin Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü kararını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadağlı Sırplar, BM'nin Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü kararını protesto etti

Karadağlı Sırplar, BM\'nin Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü kararını protesto etti

Karadağlı Sırplar, başkent Podgoritsa'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan '11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü' karar taslağını protesto etti. Karadağlı Sırplar, hükümet binası önünde toplanarak taslak karşıtı bir gösteri düzenledi. Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıyan grup, kararın kabul edilmesi halinde daha büyük bir protesto yapacaklarını belirtti. Karadağ'daki Sırpların yanı sıra, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki Sırplar da söz konusu karar taslağına karşı çıkıyor.

22.05.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağlı Sırplar, başkent Podgoritsa'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağını protesto etti.

Karadağlı yetkililerin, BM Genel Kurulu'nda yarın görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağını destekleyen açıklamaları sonrası, hükümet binası önünde toplanan Karadağlı Sırplar taslak karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıyan grubun protestosuna bazı Sırp siyasetçiler de katıldı.

Gösteri organizatörlerinden Zdravko Nisavic, kararın yarın kabul edilmesi halinde hükümet binası önünde daha büyük bir protesto düzenleyeceklerini söyledi.

Nisavic, soykırımcı bir halk olmadıklarını iddia ederek, "Birilerine kötü bir şey yapacak bir halk değiliz. Kararın kabul edilmesi, Balkanlar'daki çatışmalara katkıda bulunacak." dedi.

Polis ekipleri de hükümet binası önünde önlem alarak, koruyucu bariyerlerle protestocuları engelledi.

Bu arada söz konusu karar taslağına, Karadağ'daki Sırpların yanı sıra, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki Sırplar da karşı çıkıyor.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa, Sırbistan, Karadağ, Hükümet, Rusya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağlı Sırplar, BM'nin Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü kararını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı Netanyahu’yu küplere bindirdi Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 23:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karadağlı Sırplar, BM'nin Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü kararını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement