Karadeniz Bölgesi İlkokul Öğrencileri Zeka Oyunları Yarışması\'nda Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Ege İhracatçı Birlikleri Mart Ayında İhracatta Gerileme Yaşadı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Mart ayındaki ihracatı yüzde 6,7 düşerek 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. Maliyet artışları ve rekabet gücündeki azalma ihracatta gerilemeye sebep oldu. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, tütün sektörü ihracat artış rekortmeni oldu. Egeli madenciler ise Çin'e yapılan ihracatta rekor kırdı.